Новосибирский дачник назвал две критичных ошибки, которые в разы снижают урожайность огорода

Новосибирский агроном Алексей Мармулев поделился своим мнением о наиболее распространенных ошибках садоводов, которые повторяются из года в год. Эти промахи могут существенно снизить урожайность любых культур.

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Специалист подчеркнул, что ни в коем случае не следует применять фосфоритную муку. Ее часто советуют, однако она является одним из самых загрязняющих удобрений.

Еще один важный момент — соблюдение севооборота. Мармулев акцентировал внимание на том, что не рекомендуется несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру на выбранном ранее участке. Посевную площадь необходимо менять, чтобы не снижалась урожайность, сообщает sib.fm.

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