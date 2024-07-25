Артемий Лебедев заявил, что аэропорт в Новосибирске лучше британских

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что в восторге от аэропорта Новосибирска. Об этом он рассказал в новом выпуске своего подкаста в социальной сети «ВКонтакте».

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Он оценил обустроенность воздушной гавани и ее удобство для пассажиров. По словам Лебедева, по этим показателям аэропорт в Новосибирске обходит те, которые есть в Великобритании. Хабы в этой стране он считает «сараями», в которых вечно много народу и негде присесть.

Стоит отметить, что Артемий Лебедев не всегда дает о Новосибирске положительные отзывы. К примеру, весной он назвал его городом-недоразумением из-за унылости местных улочек. Еще у блогера вопросы к тому, что на улицах не сразу можно найти ресторан, в котором вкусно готовят.