В Краснодарском крае на этой неделе сравняется температура воздуха и воды

Курортникам, которые собираются отдыхать у Черного моря с 29 июля по 4 августа, рассказали о погоде, которая будет на Кубани. Прогноз дали в центре погоды «Фобос».

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Июль закончится солнечно и тепло — погода обещает быть комфортной. Однако тем, кто собирается в горы, стоит учитывать, что есть высокая вероятность дождей.

Температура воздуха не будет критичной — не жарче +28 градусов, а ночью ожидается +21 градусов.

На побережье всю неделю осадков не прогнозируется.

В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали, какой будет температура Черного моря. Она ожидается в районе +27 градусов.

Ранее стало известно, где в Краснодарском крае дороже всего отдыхать.