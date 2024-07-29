В Краснодарском крае на этой неделе сравняется температура воздуха и воды

Курортникам, которые собираются отдыхать у Черного моря с 29 июля по 4 августа, рассказали о погоде, которая будет на Кубани. Прогноз дали в центре погоды «Фобос».
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Июль закончится солнечно и тепло — погода обещает быть комфортной. Однако тем, кто собирается в горы, стоит учитывать, что есть высокая вероятность дождей.
Температура воздуха не будет критичной — не жарче +28 градусов, а ночью ожидается +21 градусов.
На побережье всю неделю осадков не прогнозируется.
В Гидрометцентре Краснодарского края рассказали, какой будет температура Черного моря. Она ожидается в районе +27 градусов.
Ранее стало известно, где в Краснодарском крае дороже всего отдыхать.
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