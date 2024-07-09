Климат в Москве станет кубанским: «Все движется к экватору»

Американский эколог Мэтью Фицпатрик сделал прогноз, согласно которому через 60 лет в Москве будет аналогичная температура, как сейчас в Краснодаре. Это связано с глобальным потеплением, которое приведет к значительному повышению температуры на Земле.

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К 2080 году средняя температура в Москве повысится на 6,2 градуса, а зимой — на 7,2 градуса. Также возрастет вероятность стихийных бедствий — таких как ураганы и смерчи.

«С точки зрения климата все движется к экватору», — цитирует Фицпатрика Mosregion.info.

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