Отпускникам рассказали, где на Кубани в 2024 году дороже всего отдыхать

Отпускникам, которые в этом году хотят сэкономить на поездке к Черному морю, назвали курорты, куда точно не стоит ехать, потому что там слишком дорого. О ценах на аренду жилья сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов.
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Самым «разоряющим» стал Адлер. Здесь средний чек за съем апартаментов дошел до 11 тысяч рублей, что достаточно много для Черноморского побережья.
Дальше идет Абрау-Дюрсо, где суточная аренда обходится в 8,1 тысячи рублей. Затем следуют Ялта, Сочи, Геленджик — за суточную аренду жилья здесь придется отдать от шести до восьми тысяч рублей.
Если хочется сэкономить, то стоит ехать в Крым — в Феодосию, Судак, Керчь. В этих городах-курортах за съем жилья не придется отдавать больше 4 тысяч рублей, передает ТАСС.
Ранее стало известно, когда в Сочи вернется жара.
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