Жителей Кузбасса предупредили о новом мошенничестве с обманом тех, у кого есть аккаунт на «Госуслугах»

Аферисты изобрели новый способ получить доступ к личным кабинетам пользователей сервиса «Госуслуги» в Кемеровской области. В группу риска попадают люди, которые находятся в процессе судебных разбирательств.

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Инцидент произошел в Мариинске. Являющийся ответчиком по гражданскому делу рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником суда. Злоумышленник попросил продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы якобы получить три повестки в суд через «Госуслуги».

Мошенник назвал фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату и время судебного заседания, заявленные требования и номер дела. Однако житель Мариинска проявил бдительность и сказал, что сначала проконсультируется со своим представителем. После этого мошенник положил трубку, пишет ngs42.ru.

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