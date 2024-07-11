Кузбассовцам объяснили природу «радиационных туманов» над областью

Кемеровскую область накрыли «радиационные туманы». Они пришли в регион вместе с июлем.

Природное явление можно все чаще наблюдать именно во втором месяце лета. Оно связано с радиационным охлаждением земной поверхности.

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Синоптики и климатологи поясняют, что выхолаживание грунта вместе с другими процессами приводит к ухудшению видимости в регионе.

Как говорят эксперты, такое явление чаще всего происходит при антициклонах, но может наблюдаться и при циклонах.

Ранее стало известно, какой будет погода в июле в регионах во второй половине лета. К примеру, тем, кто планирует отдохнуть на российском юге, не стоит рассчитывать на то, что солнце будет «мягким» — синоптики обещают до 40 градусов.