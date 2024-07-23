В Магнитогорске интернет-любовник хитро обманул пенсионерку с помощью «подарка»

В Магнитогорске мошенник-иностранец обманул 66-летнюю влюбленную пенсионерку. Она попалась «на удочку» на сайте знакомств. Приятель по переписке сказал, что живет в Европе.

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Он якобы решил порадовать ее дорогими презентами, отправив посылку. Очарованной женщине позвонили из «пункта выдачи» и сказали, что в коробке лежат кольцо с бриллиантом, золотые часы и цепочка, а еще больше 90 тысяч в иностранной валюте. Получить все это можно только после оплаты «страховки».

Женщина не заподозрила обмана, перевела на счет мошенников около 400 тысяч рублей, а потом пошла получать презент. В ПВЗ ей сказали, что никаких посылок на ее имя не поступало.

Ранее рассказывалось о мошенничестве со старыми сим-картами.