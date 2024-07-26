Недвижимость в Сочи окупается за 15 лет аренды

Россияне начали проявлять большой интерес к сочинской недвижимости. Об этом рассказала риелтор Юлия Усачева.

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Она отметила, что инвесторы чаще всего рассматривают строящиеся дома и апарт-комплексы, а также пояснила, за какое время окупится приобретенная недвижимость. Для этих целей в случае с арендой все же чаще всего рассматривается вторичное жилье.

Специалист отметила, что раньше можно было достаточно быстро «навариться», чего не происходит сейчас, несмотря на то, что разница уже есть на этапе строительства и продажи готового жилья.

В среднем срок окупаемости сочинской недвижимости при получении пассивного дохода составляет 15-17 лет. Это касается и квартир, и апартаментов, и коммерческой недвижимости, передает tvkrasnodar.ru.

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