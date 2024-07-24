В Сочи приехал Мариинский театр с самыми зрелищными постановками

Мариинский театр приехал в Сочи. С сегодняшнего дня, 24 июля, артисты начнут давать представления на сцене Зимнего театра.

У тех, кто в это время будет в городе-курорте, есть возможность увидеть нестареющую классику.

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Для отдыхающих и местных любителей балета будут давать «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетту», «Золушку», «Жизель», «Щелкунчика», а также «Эсмеральду».

Сейчас в Сочи также идет ледовая программа Ильи Авербуха, где выступает Роман Костомаров вместе со своей женой Оксаной Домниной. Несмотря на то, что фигурист лишился конечностей, он продолжает зарабатывать по 150-200 тысяч рублей за выход.

Ранее рассказывалось, какие курорты можно рассматривать в качестве замены Сочи.

По материалам marpravda.ru.