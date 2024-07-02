Россиянам нужно зарабатывать 234 тысячи рублей, чтобы взять квартиру в ипотеку в Москве

Аналитики платформы ЦИАН и «ДОМ.РФ» рассказали, сколько нужно зарабатывать , чтобы рассчитывать на одобрение ипотеки на квартиру в Москве.

Оказывается, что в июле сумма подросла почти в два раза. Сейчас месячный заработок должен быть не ниже 234 тысяч рублей.

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В среднем на данный момент стоимость квартиры доходит до 13,2 миллиона рублей. Учитывая первоначальный платеж в треть, то каждый месяц нужно будет отдавать по 140 тысяч рублей.

Чтобы после отмены программы льготной ипотеки пройти по заработку, нужно получать около 234 тысяч рублей. С льготным предложением это было 119 тысяч рублей. Речь идет об ипотеке на 25 лет, пишет РБК.

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