В Челябинской области нашли уникальное поселение бронзового века

В Кизильском районе Челябинской области были обнаружены остатки древних построек, следы очагов, которые могли использоваться как плавильные печи, так и для отопления помещений и готовки еды.

Археологи считают, что поселение было местом жизни горняков и первичной обработки руды. Об этом свидетельствуют отвалы пустой породы, орудия и другие находки.

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Сочетание рудников и поселений бронзового века является редким явлением. Подобные примеры встречаются только в Поволжье и Оренбуржье.

Части посуды из керамики, найденные в шахте и на поселении, датируются XVIII-XVI веками до нашей эры.

Археологи обнаружили несколько керамических дисков, назначение которых пока остается загадкой. Также была найдена литейная форма, пишет verstov.info.

Ранее рассказывалось, что в центре Ростова были найдены останки ста людей, которые умерли во времена страшной чумы.