В центре Ростова раскопали останки ста людей, умерших во времена страшной чумы

Археологи сделали удивительное открытие в центре Ростова: они обнаружили большое захоронение XVIII века под стройплощадкой. Этот некрополь был найден в квартале между улицами Пушкинской и Максима Горького, рядом с РАНХиГС.

Доцент кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ Андрей Бойко сказал, что во время раскопок было найдено около ста скелетов.

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Согласно рассказу ученого, захоронение относится к периоду, когда в Ростове свирепствовала эпидемия чумы, однако конкретно это кладбище не является чумным.

Есть предположение, что люди могли умереть и по другим причинам. В те времена умерших от чумы хоронили, засыпая их тела известью.

250 лет назад именно в этом районе находилась крепость Димитрия Ростовского.

В некоторых захоронениях были обнаружены серебряные монеты.

«Как мне кажется, в народе тогда возникали эсхатологические настроения о скором конце света. Появлялось желание, так сказать, перестраховаться, возможно, откупиться от темных сил и обрести наконец покой», — сказал Бойко.

Ранее стали известны подробности похорон Анастасии Заворотнюк.

По материалам 161.ru, 1rnd.ru.