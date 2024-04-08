Артемий Лебедев объяснил, почему считает Новосибирск «городом-недоразумением»

Дизайнер Артемий Лебедев «проехался» по Новосибирску. Он раскритиковал город за унылость царящей в нем атмосферы.

Блогер «разнес» Новосибирск, снимая видео о ресторане, который открыли Жерар Депардье и местный бизнесмен Денис Иванов. Сибиряка Лебедев считает одним из пары «лучиков надежды». Второй, как отмечает блогер — аэропорт Толмачево.

«Новосибирск — один из самый унылых городов на свете <…> Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который просто является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город», — говорит дизайнер в снятом ролике.

Высказывая критику, он отметил, что, по его мнению, в городе очень сложно найти хороший ресторан, мало объектов архитектуры, на которые можно посмотреть.

«Разнося» Новосибирск, Лебедев подчеркнул, что в нем живут прекрасные люди, но он предпочел бы в качестве туриста съездить в Красноярск, где много ресторанов, которые вкусно кормят.

Ранее Марат Башаров объяснил причину дебоша Никиты Кологривого, который устроил разборки в ресторане Новосибирска.