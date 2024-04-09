Новосибирский краевед Голодяев ответил блогеру Лебедеву, который назвал его родной город недоразумением

Новосибирский краевед Константин Голодяев решил ответить дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву, который назвал его родной город унылым.

В своем недавнем обзоре дизайнер бросил фразу о том, что в Новосибирске сложно найти вкусный ресторан, а еще указал на бедность архитектуры местных улочек.

Голодяев согласился с тем, что некоторые города могут быть интереснее, но Новосибирск точно не проигрывает на фоне равных. Краевед подчеркнул, что важно понимать — забота о городе зависит от усилий местных властей и самих горожан.

«Просто город нужно знать. У нас множество замечательных и красивых ансамблей, постройки конструктивизма тридцатых годов, дореволюционные, социалистического фундаментализма пятидесятых годов», — ответил он Лебедеву.

Он же критикует город уже не в первый раз, заявляя, что Новосибирск — «город-недоразумение».