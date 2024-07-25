Семья рассказала, что в этом году в Лазаревском не смогла вытерпеть и пяти суток

Семья, которая в этом году изначально планировала провести весь отпуск Лазаревском, рассказала о том, что они не смогли вытерпеть на курорте и пяти дней — уехали в Геленджик.

Больше всего не понравился узкий пляж, который почти наполовину заставлен шезлонгами. Очень мало места, где можно лечь бесплатно. Неудобство доставляют и находящиеся рядом с пляжем железнодорожные пути, от поездов идет постоянный шум.

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Еще одна особенность прибрежной зоны Лазаревского в том, что море сразу уходит вглубь, что опасно для детей и тех, кто не умеет плавать.

Серьезная проблема для тех, кто приезжает на автомобиле — очень мало парковочных мест.

В Геленджике семье удалось снять двухместный номер за две тысячи рублей, а в Лазаревском менее комфортный вариант стоил 2,5 тысячи рублей, пишет портал «Тонкости туризма».

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