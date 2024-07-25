Курортникам Кубани дали прогноз погоды, который обещает хороший отдых у Черного моря

На текущей неделе погода в Краснодарском крае оставляла желать лучшего, что не очень радовало курортников, которые приехали на отдых. Однако совсем скоро природа вновь вернет лето на Кубань.

Солнце начнет «печь» отдыхающих с предстоящих выходных. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Он дал обнадеживающий прогноз для курортников. По словам метеоролога, в предстоящие дни ожидается относительно прохладная погода, но значения на термометре не будут отклоняться от нормы — установилась привычная для региона температура.

Вновь начнет доходить до +30 градусов уже в пятницу, в субботу и воскресенье прогнозируется до +34 градусов. Погода будет солнечной, осадков не ожидается, пишет издание «Известия».

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