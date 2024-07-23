Туристка рассказала, почему Адлер в 2024 году не оправдал ее ожиданий

Туристка, которая в этом году успела отдохнуть в Адлере, оставила свой честный отзыв об отдыхе у Черного моря. Она призналась, что у нее было больше ожиданий и впечатлений, чем она получила в реальности.

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Путешественница рассказала о недостаточном обустройстве инфраструктуры, хотя, казалось бы, есть все необходимое, но эти объекты выглядят устаревшими и неухоженными. Строительные работы в самый разгар курортного сезона также вызывают раздражение, многие улицы перекрыты заборами.

Проблемы есть и с транспортом, маршрутки всегда переполнены. По размещению — можно найти бюджетные варианты или жилье подороже. Черное море в Адлере мутное, много отдыхающих. Из существенных плюсов — дельфинарий, океанариум и аквапарк.

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