В Башкирии 88-летняя бабуля разнесла клюкой 8 машин

В Башкирии злая пенсионерка пошла громить чужие машины под своими окнами, вооружившись клюкой.

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Разъяренная 88-летняя женщина, вооружившись бадиком, отправилась методично громить капоты и багажники. На первой иномарке она «оторвалась», а потом, судя по всему, немного подустала, поэтому дальше было всего по удару-паре на авто.

Однако этого хватило, чтобы погнуть свою клюку, громя восемь машин.

После хулиганства бабулю-разбойницу быстро нашли. Оказалось, что причиной ярости стало то, что ночью у автомобилей срабатывает сигнализация, пишет Telegram-канал «СМИ Россия не Москва».

Ранее стало известно о новом обмане пенсионеров. Аферисты предлагают пересчитать выплаты, чтобы повысить их.