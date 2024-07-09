Новосибирцев предупредили об обмане с повышением пенсии

Пожилых жителей Новосибирска предупреждают о мошенниках, которые предлагают провести перерасчет пенсии, чтобы увеличить ее размер.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Мошенники выдают себя за сотрудников Социального фонда и утверждают, что у потенциальной жертвы есть неучтенный пенсионный стаж. Они обещают, что если внести личные данные, то сумма ежемесячной выплаты увеличится.

Затем у доверчивых пожилых людей выманивают паспортные данные, СНИЛС и ИНН, а также просят назвать код из СМС-сообщения.

«На самом деле все эти данные и числовой код из сообщения нужны мошенникам, чтобы получить доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги», — пишет nsk.rbc.ru со ссылкой на Сибирское ГУ Банка России.

Ранее рассказывалось о регионах, где пенсионерам хорошо отдыхать летом.