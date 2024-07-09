Миллиардерша Татьяна Бакальчук рассказала об отдыхе «по-бедному» в Башкирии: «Пьем чай с чак-чаком»

Самая успешная российская предпринимательница Татьяна Бакальчук в отпуске не полетела за границу. Она предпочла отдохнуть в России. Известно о том, что основательница Wildberries проводит свободное время в Башкирии.

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О гостье региона в своих соцсетях сообщил директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев.

«Просто пьем чай с чак-чаком», — поделился он.

Бакальчук рассказала, что обходится без роскошных излишеств — к примеру, просто проводит время на берегу Агидели в Бурзянском районе.

Напомним, свое дело самая богатая женщина страны открыла в 2004 году, сначала она перепродавала одежду. Сейчас состояние Татьяна Бакальчук оценивается в несколько миллиардов долларов.

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