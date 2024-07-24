Костомаров продолжает выходить на лед в Сочи с любимой женой и зарабатывать по 200 тысяч рублей

Фигурист Роман Костомаров, несмотря на тяжелые последствия болезни и ампутацию конечностей, продолжает выступать на льду, получая за каждый выход от 150 до 200 тысяч рублей.

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Вместе со своей женой Оксаной Домниной он временно переехал в Сочи, где наслаждается солнцем и морем, а также участвует в ледовом шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Костомаров признается, что ему непросто стоять на коньках, но он регулярно посещает тренировки, поддерживаемый фанатами.

Напомним, в 2023 году фигурист оказался на грани жизни и смерти из-за осложненной пневмонии, несколько недель он провел в искусственной коме, сообщает издание kp.ru.

Ранее тренер Татьяна Тарасова назвала лучшей фигуристкой Елизавету Туктамышеву.