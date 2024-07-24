Жительница Екатеринбурга добилась выплаты 1,5 млн рублей положенных после увольнения

Сотруднице одной из компаний Екатеринбурга выплатили заработную плату и компенсацию морального ущерба на сумму более 1,5 миллиона рублей. Отстоять свою правоту женщине помогли столичные судебные приставы.

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Екатеринбурженка была директором по продажам. Организация занимается реализацией декоративной косметики. Однако менеджер решила уйти, так как руководство не выплачивало ей заработок в соответствии с положенным коэффициентом.

После ухода с работы женщине не выплатили зарплату, а также компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Дальше бывший директор отправилась в суд. Он встал на нее сторону и обязал выплатить зарплату вместе с компенсацией морального вреда.

Судебный пристав наложил на компанию штрафную санкцию — сбор в размере 107 тысяч рублей, а также взыскал деньги, которые находились на расчетных счетах фирмы, пишет ural.kp.ru.

Ранее подобное дело рассматривали в отношении мужчины — и ему удалось получить деньги от работодателя.