Жителей Екатеринбурга удивил ряд светящихся объектов в небе, выстроившихся в линию

В ночь на 6 июня жители Екатеринбурга обратили внимание на необычное явление в небе: цепочку ярких точек, двигающихся ровной линией друг за другом.

Записи с видеокамер, опубликованные в социальных сетях, вызвали множество предположений у горожан. Среди версий были «космический поезд», комета и спутники Илона Маска Starlink.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Один из жителей Екатеринбурга поделился, что два года назад он наблюдал точно такую же цепочку огней в Абхазии.

Стоит отметить, что Starlink — одна из самых вероятных версий. Это глобальная спутниковая система, состоящая из множества небольших аппаратов, находящихся на околоземной орбите, пишет ural-meridian.ru.

Ранее новосибирский ученый объяснил, почему участились заметные человеческому глазу полярные сияния. Явление можно заметить при геомагнитных бурях.