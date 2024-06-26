Житель Воронежа после снижения зарплаты и увольнения обратился в суд и выиграл его

Житель Воронежа смог добиться справедливости в суде, защитив свои права перед недобросовестным работодателем. Наниматель без предупреждения изменил условия трудового договора, снизив доход сотрудника в пять раз.

Согласно законодательству, работодатель обязан уведомлять о подобных изменениях за два месяца и предлагать альтернативные варианты трудоустройства — не худшие, чем предыдущие. Однако руководитель компании подписал приказ об увольнении сотрудника, игнорируя эти правила.

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Работник обратился в суд, где его дело было рассмотрено и поддержано. Суд обязал компанию восстановить сотрудника в должности. Интересно отметить, что это не первый случай, когда мужчина сталкивается с подобной ситуацией.

Судебные приставы уведомили организацию о принятом решении, но руководство компании не выразило желания выполнять требования истца. Когда были арестованы машины организации и ее банковские счета, предприятие выплатило работнику компенсацию за вынужденный прогул в размере 360 тысяч рублей, пишет novostivoronezha.ru.

Ранее россиянину удалось отсудить полмиллиона рублей, положенных по закону после увольнения.