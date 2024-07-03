Юлию Меньшову позабавил герб Искитима Новосибирской области

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова не смогла сдержать смеха, увидев герб города Искитима в Новосибирской области. В своем Telegram-канале она поделилась старым мемом, сопровождая его множеством скобочек-улыбок.

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Мем, который давно гуляет по сети — шутка о том, что не стоит ждать многого от человека, родившегося в городе, где два бобра не могут поделить шпатель.

Создатели же герба объяснили наличие мастерка в лапах бобров тем, что он символизирует градообразующую строительную индустрию Искитима. Сами животные являются символом трудолюбия, целеустремленности и стойкости.

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