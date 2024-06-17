В Новосибирске высадили аллею роз в память о Юре Шатунове

В новосибирском парке «Березовая роща» состоялась трогательная эстафета, посвященная памяти знаменитого исполнителя Юрия Шатунова и его наставника, музыканта Сергея Кузнецова. Поклонники таланта Юрия Шатунова сделали аллею из белых роз и выделили место под яблоню сорта «Розовый вечер», что является отсылкой к известным песням вокалиста.

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В этом мероприятии приняли участие единомышленники из разных городов России и Беларуси. Возле аллеи был установлен плакат с изображением Юрия Шатунова и его цитатой: «Я всегда рядом с вами! Абсолютно!».

Также поклонники оставили большой букет белых роз, фанаты исполнили песни любимой многими сибиряками группы «Ласковый май», сообщается в Telegram-канале «Шатунов».

Ранее к акции памяти присоединились в Башкортостане, в селе Исянгулово, где в детстве жил Юрий Шатунов. Также состоялось открытие мемориальной доски. В церемонии приняли участие одноклассники музыканта.