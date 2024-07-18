Агроном Мармулев сказал новосибирским дачникам выкапывать озимый чеснок через 10 дней

Чеснок. Фото Global Look Press

Иначе культура может начать гнить.

Новосибирский агроном Алексей Мармулев рассказал, когда нужно выкапывать озимый чеснок, чтобы он не сгнил во время хранения.

Специалист отметил, что сроки выкопки обычно определяются по раскрытию стрелки. В Новосибирске культуре нужно дать дозреть еще максимум десять дней. Поторопиться нужно, когда нижние перья начинают усыхать и желтеть.

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Мармулев подчеркнул, что бульбочки можно использовать в качестве посевного материала для выращивания двухлетнего чеснока. В этом случае в следующем сезоне будет однозубковый чеснок. В дальнейшем его можно будет высадить для сбора полноценного урожая, пишет vn.ru.

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