Жителям Новосибирской области назвали хорошие грибные места

Опытные грибники Новосибирской области поделились своими секретами, где можно найти самые хорошие места для «тихой охоты». Они утверждают, что хороший улов можно собрать в селе Гусиный Брод. Там уже есть лисички, боровики, подберезовики, грузди.

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Еще грибы можно найти в поселке Плотниково. В Искитимский район стоит ехать тем, кто хочет пособирать маслята, а в Мошковском районе растут хорошие лисички, пишет ndn.info.

Ранее новосибирским дачникам агроном Людмила Шубина рассказала, когда нужно выкапывать чеснок у себя на даче. Она предупредила, что это точно не нужно оставлять на последний момент. Работу можно запланировать на ближайшую неделю.