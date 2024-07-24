Застрявший в горах Сочи Филипп Киркоров обрадовался, что ему не пришлось ночевать в лесу: «Спасибо!»

Филипп Киркоров рассказал, что съемочная группа фильма «Братья» благополучно выбралась из каньона в Сочи. Накануне, 23 июля, поп-королю вместе с командой пришлось подавать сигнал SOS, чтобы их увезли из лесного массива во время непогоды.

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Ситуацию со спасением Киркорова усложняло то, что в горах начались сели после сильных дождей, поэтому специалистам не сразу удалось добраться до кинолагеря.

На связь с поклонниками Филипп Киркоров вышел уже поздно ночью, сказав, что с ним все хорошо.

«Нас доставили в отель в Сочи <…> Спасибо тем, кто нас вытаскивал оттуда, спасал, выручал <…> В этой экспедиции мы будет находиться в течение двух или трех месяцев», — сообщил артист в социальных сетях.

Киркоров сокрушался из-за того, что ему не удалось попасть на концерт Михаила Шуфутинского, но он радовался тому, что может отдохнуть после напряженного дня в гостинице.

Ранее рассказывалось о том, что Филипп Киркоров выиграл иск к Любови Успенской.