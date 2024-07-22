Филипп Киркоров получил через суд у Любови Успенской 280 тысяч рублей за слово «женоненавистник»

Филипп Киркоров часто оказывается в центре скандалов. У него случился конфликт с Любовью Успенской, который перерос в судебные разбирательства. Певице не понравилось, что коллега назвала его «женоненавистником». Он потребовал 10 миллионов рублей за клевету.

Потом певица написала ответный иск уже на Киркорова за его слова о ней, что она является попрошайкой. Сами артисты не приезжали в суд. Их адвокаты вели общение.

22 июля стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Киркорова о защите чести и достоинства. А Успенскую обязали заплатить около 280 тысяч рублей королю отечественной эстрады.

«Суть в том, что иск Филиппа Киркорова к Успенской — это желание напомнить всем публичным людям, что они особенно должны контролировать все, что они говорят», – написал адвокат Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

Он такж отметил, что у Любови Залмановны была возможность принести извинения, а также подписать мировую, но певица не захотела этого делать. По словам юриста, деньги Киркоров отдаст на благотворительность.