Академик рассказал об учащении шаровых молний в Москве

Шаровые молнии могут возникать в столице России из-за участившихся гроз. Своим мнением поделился академик РАН Владимир Бычков.

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Он пояснил, что именно частые вспышки повышают вероятность возникновения шаровых молний. По его словам, столкнуться с таким явлением легче всего в конце текущего месяца или в середине августа.

Шаровая молния является вторичным результатом после возникновения линейной молнии, а она, в свою очередь, происходит из-за большого числа бурь и климатических изменений.

Большое количество энергии в атмосфере предвещает удары по земле. Ее размеры составляют примерно 20 сантиметров с продолжительностью до 20 секунд.

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По материалам агентства «Москва».