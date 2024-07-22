В Москве пройдет неделя кино с показами и мастер-классами с гримом и съемками

В Москве пройдет Международная неделя кино. Она запланирована на даты с 23 по 28 августа.

Организаторы подготовят около ста тематических площадок. Это будут десятки городских и частных кинотеатров, задействуют парки и музей, даже гостиницы. Всего в программе около двух сотен мероприятий.

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В течение недели планируется показать около 300 лент. На ВДНХ, в Парке Горького, в Новопушкинском сквере, а также в других точках города будут установлены открытые съемочные павильоны, чтобы все желающие смогли попробовать себя в качестве актера, оператора или сценариста, можно будет загримировать и записать свою визитную карточку, передает Telegram-канал агентство «Москва».

Ранее стало известно, какой будет погода на этой неделе в Москве.