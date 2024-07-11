Жители Екатеринбурга теперь покупают гречку по 30 рублей

В Екатеринбурге неожиданно подешевела гречка. Крупа, стоимость которой раньше доходила и до ста рублей, сейчас продается за 30 рублей.
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И, что удивительно, это не акция какого-то одного магазина или сети. К примеру, в «Перекрестке» гречка стоит 37 рублей 20 копеек. И ее сразу же разбирают.
Дешевую гречку также можно найти в «Монетке», где она по 34 рубля 99 копеек (800 граммов). Такой же вес у пачек в «Магните», но уже за 32 рубля 59 копеек, пишет ura.news.
Ранее житель Екатеринбурга рассказал, как на него оформили кредит через старую сим-карту. Он оказался должником на два миллиона рублей. Аферисты смогли получить доступ к онлайн-банку.
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