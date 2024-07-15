Екатеринбурженку хотели высадить из самолета из-за грудничка, лежащего на свободном кресле

Полет жительницы Екатеринбурга с десятимесячной дочкой завершился скандалом. Он произошел на борту Nordwind.

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Как рассказала мать, она не стала покупать отдельного места для девочки. Женщина держала ее на руках, а когда малышка заснула, переложила ее на кресло впереди, где был свободен целый ряд.

Это заметила бортпроводница, которая попросила убрать ребенка, а потом еще и вынесла предупреждение, пригрозив внеплановой посадкой самолета. Обычно такие замечания вносят курильщикам и дебоширам в состоянии алкогольного опьянения.

Стюардесса сослалась на внутренние правила и на то, что пассажиры должны сидеть на оплаченных местах, хотя другим путешественникам не предъявляли претензии, когда они пересаживались, пишет e1.ru.

Ранее рассказывалось, как путешественников разворачивают в аэропортах из-за мелких неточностей в паспортах.