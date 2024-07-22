Красноярка начала возмущаться из-за большого чека в кафе и доказала свою правоту

Жительница Красноярска оказалась вынужденной оплатить за блюдо больше, нежели обозначено в прейскуранте. Возмущенная этим фактом, она обратилась в орган Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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Посетительница объяснила специалистам управления, что заказала еду в одном из местных кафе. Когда ей принесли счет, она заметила, что ее заказ стоил на 200 рублей больше, чем обозначено в прейскуранте. Администрация кафе не отреагировала на замечание, в итоге женщине пришлось уплатить повышенную цену.

Роспотребнадзор направил запрос собственнику заведения. Факт нарушения был подтвержден. Помимо этого, стало известно, что администратора привлекли к ответственности, а прейскурант пообещали исправить.

За нарушение прав потребителя собственнику заведения было сделано предупреждение, пишет krsk.aif.ru.

Ранее житель Красноярская смог вернуть деньги за сломанный телевизор, купленный два года назад.