Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как поступить женщине, если ее не устроил маникюр

Жительница Красноярска оказалась в неприятной ситуации после посещения салона красоты, где ей был сделан некачественный маникюр. Она почувствовала жжение во время процедуры, а через три дня все «ногти сошли». Девушка обратилась за помощью в краевой Роспотребнадзор, где ей дали полезные советы.
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Первым шагом, который может предпринять клиент в такой ситуации, является требование бесплатного исправления недостатков или возврата денег за услугу. Если проблему пришлось решать самостоятельно или с помощью другого специалиста, то потребитель имеет право запросить компенсацию расходов.
В случае причинения вреда здоровью клиент может потребовать полного возмещения ущерба.
Если салон красоты отказывается решать проблему, то можно обратиться в суд для защиты своих прав, пишет gornovosti.ru.
Ранее стало известно, что в Красноярске женщина устроила разбирательство из-за обвеса в три рубля.
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