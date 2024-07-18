Красноярец 2 года смотрел телевизор и получил 80 тысяч рублей, когда он сломался

Мужчина из Назарово Красноярского края забрал почти 80 тысяч рублей компенсации за неработающий телевизор от сети магазинов бытовой техники, рассказали в местном Роспотребнадзоре.

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Покупатель взял технику в магазине Ачинска. Спустя два года использования она перестала работать должным образом. Сотрудники магазина сказали, что телевизор можно починить, но сервисный центр выявил производственный дефект. Гарантийный период на товар составлял один год, а срок службы — пять лет.

Роспотребнадзор оказал помощь мужчине в составлении претензии. Сеть не стала спорить и возместила полную стоимость телевизора.

В ведомстве напомнили, что если положенный договором гарантийный период составил менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного периода, но в пределах двух лет, покупателю предоставляется возможность предъявить продавцу (производителю) претензию, что говорится в законе.

Ранее в Красноярске рыбу пришлось спасать после купания блогера в аквариуме магазина. 24-летний мужчина залез в воду ради хайпа.