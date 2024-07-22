В Сочи ввели штрафы на пляжах до тысячи рублей и 15 суток ареста

В Сочи начали штрафовать обнаженных туристов. Это касается тех, кто находится на общественных пляжах без одежды. В администрации города-курорта заявили, что будут наказывать таких отдыхающих рублем.
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Административный кодекс расценивает такое поведение отдыхающих как мелкое хулиганство. Конечно, в этом случае наказание символическое — от 500 рублей до тысячи. Однако в особых случаях наказание может продлиться целый отпуск — до 15 суток административного ареста.
Стоит учитывать, что нагишом нельзя не только загорать, но и купаться. В Сочи на данный момент нет официальных нудистских пляжей, следовательно — ограничение касается всего побережья.
Ранее туристам рассказали, почему в июле стоит ехать отдыхать в Сочи, отказавшись от Геленджика и Анапы.
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