Вернувшаяся с моря отпускница рассказала, сколько нужно денег, чтобы по-человечески отдохнуть в Сочи

В этом году многие россияне жалуются на значительное повышение цен на пляжный отдых у Черного моря. Даже туалеты в Сочи стали платными, хотя раньше за них не брали деньги.

Путешественница Мария Нефедова поделилась своими впечатлениями от отдыха без особых запросов. Семья выбрала пляжи центрального района Сочи. Как оказалось, сейчас они напоминают переполненный вагон метро: людей так много, что сложно даже расставить руки. Не радуют и цены на аренду пляжного инвентаря. Стоимость лежака в VIP-зоне может достигать 4000 рублей.

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Цена кукурузы составляет 150-200 рублей, чебуреки стоят 400 рублей, бургеры — от 500 рублей, легкий алкоголь — не меньше 200 рублей, мороженое — 200 рублей, бутылка воды — 90 рублей. Общая стоимость перекуса на пляже может достигать 2000 рублей.

За десять минут катания на гидроцикле в Сочи просят пять тысяч рублей. Россиянка отметила, что их отпуск без активностей и поездок обошелся в 2,5-3 тысячи рублей в день только на аренду и небольшие перекусы, передает sochi24.tv.

Ранее отдыхающих в Сочи предупредили о шторме и попросили не подходить к Черному морю.