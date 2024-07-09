Семья из России рассказала об отдыхе в Анапе за 426 тысяч рублей

Семья из Москвы рассказала о супердорогом отдыхе в Анапе. За десять дней пребывания в трехзвездочном отеле с системой «все включено» для троих взрослых и одного ребенка было потрачено более 400 тысяч рублей.

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Билеты на самолет обошлись в 80 тысяч рублей, дорога от Новороссийска до Анапы стоила 16 тысяч рублей. Номер был забронирован сильно заранее, но его стоимость составила 310 тысяч рублей. Мелкие расходы составили еще 20 тысяч рублей.

По возвращении в Москву семья обнаружила, что общая сумма расходов на отдых — 426 тысяч рублей. Интернет-пользователи отметили, что за эти деньги можно было бы отдохнуть на Мальдивах не в самый сезон.

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По материалам Telegram-канала «Москва онлайн».