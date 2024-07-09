Туристы на пляже Анапы сейчас загорают стоя, говорит блогер Озаровский: «Мест нет!»

Ближе к середине лета курортников в Краснодарском крае становится все больше. Судя по настоящему столпотворению, Кубань просто не справляется с туристическим потоком, который в ближайшие годы власти хотят увеличивать еще.
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Об обстановке на побережье Анапы в начале этой недели рассказал блогер Юрий Озаровский. Он отметил, что на пляже просто нет места. Некоторым, чтобы не оказаться в тени других отдыхающих, приходится загорать стоя. Иногда и просто места для тряпки не хватает.
Анапа. Фото: Юрий Озаровский
«Мест нет! Люди загорают и просто стоя, даже берега не видно», — цитирует Озаровского kuban.kp.ru.
Ранее семья рассказала, как отдала за отдых в Анапе больше 400 тысяч рублей.
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