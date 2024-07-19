Митя Фомин начинает заикаться, вспоминая о новосибирской школе: «Меня гнобили»

Митя Фомин признался, что в новосибирской школе его считали гадким утенком. Он учился в 158-ой, которая расположена рядом с улицей Народной. Музыкант отметил, что поначалу дружил со сверстниками, а затем стал им врагом.

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Причиной тому стали проблемы с речью. Эта детская травма оказалась настолько глубокой, что даже сейчас, вспоминая о ней, он начинает заикаться.

«Меня гнобили <...> Я очень сильно заикался», — цитирует Фомина «КП».

Фомин подчеркнул, что обучение для него было настоящей каторгой. Даже руководство школы пыталось решить проблему, но так и не смогло повлиять почти на половину класса.

Спас его тогда переезд. Семья переехала с улицы Народной на улицу Кропоткина. Это совсем недалеко. Но уже — другой класс, другой круг общения. Травля прекратилась. А спустя годы Митя стал намного успешнее, чем его обидчики.

Ранее Фомин в Новосибирске рассказал, что жара превратила его в «вяленый огурец».