Митя Фомин рассказал, что новосибирская жара превратила его в «вяленый огурец»

Певец Митя Фомин, приехавший в Новосибирск, остановился в отеле Grand Autograph и выложил несколько фото на фоне купола Оперного театра.

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Артист признался, что ему тяжеловато переносить жару, которая установилась в городе. В последние дни столбик термометра подходит к отметке в +30 градусов. Музыкант сказал, что жара делает его «вяленым огурцом».

Ранее певец Дима Билан в Новосибирске признался, что постоянно не спит столько, сколько хочет. Он по своей природе «сова», но из-за постоянных концертов превратился в «жаворонка». По словам музыканта, в течение пяти дней ему приходится давать по четыре концерта в разных местах, что его сильно выматывает. Музыкант любит спать подольше, но у него это редко получается.