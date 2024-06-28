Новосибирцам, которые хотели купить свою квартиру, рассказали о будущих ценах на жилье

Эксперты поделились своими прогнозами относительно того, как изменится ситуация на рынке недвижимости в Новосибирске после отмены программы льготной ипотеки. Эти корректировки затронут все регионы страны и вступят в силу с 1 июля 2024 года. Аналитики предполагают, что если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, то ставки на жилищные кредиты могут подняться до 19% и выше.

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Застройщики могут принять решение о самостоятельном субсидировании ипотеки. В таком случае банк может сохранить ставку на уровне 8%, к которой привыкли российские заемщики. Разница между реальной стоимостью кредита и субсидированной ставкой может быть включена в стоимость новой квартиры, что приведет к росту цен на жилье.

Другой возможный сценарий заключается в том, что цены на квартиры снизятся, поскольку именно льготная ипотека привела к текущим условиям на рынке, пишет nsk.aif.ru.

Ранее жителей Новосибирска предупредили о новой двухдневной магнитной буре.