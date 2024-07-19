Агате Муцениеце отказались подавать еду в ресторане Санкт-Петербурга из-за ее внешнего вида

В Санкт-Петербурге с Агатой Муцениеце произошел неприятный казус. Бывшая жена Павла Прилучного захотела поесть, а ее не пустили в ресторан, отказавшись подавать ей блюда местной кухни.

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Это произошло на глазах у Ивана Чуйкова, которому приписывают нежный роман с актрисой, хотя официально в Северную столицу они прилетели вместе, чтобы вести мероприятие.

Однако Чуйков не стал скрывать, что у них было совместное утро, которое вышло не очень удачным.

Дело в том, что за ночь пара проголодалась и решила отправиться в ресторан. Однако Агата не удосужилась снять с себя банный халат и патчи, Чуйков также пытался сходить на завтрак по-домашнему. Завидев пару еще с порога, несмотря на звездный статус гостей, их спровадили и попросили переодеться. Агата тут же заявила, что это была идея Чуйкова, из-за него она и не смогла нормально поесть, пишет peopletalk.ru.

Ранее стало известно о том, что Павел Прилучный вывел в свет детей от экс-супруги Агаты Муцениеце.