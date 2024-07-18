Павел Прилучный появился на премьере фильма с подросшими сыном и дочкой от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный давно стал известным актером. Он стремительно покоряет отечественную киноиндустрию. Звезда сериала «Мажор» пробует силы в качестве режиссера. На днях ему пришлось поехать в налоговую, так как у него образовался долг и его счета заблокировали. Артист выяснил, что просто произошла путаница с документами. А сразу после этого он отправился на премьеру фильма «Водитель-олигарх». Компанию ему составили дети от первого брака с Агатой Муцениеце.
На красную дорожку Прилучный вышел на красную дорожку в наряде в стиле кэжуал. Он обнимал Мию и Тимофея. Дети с радостью позировали и корчили рожи вместе с папой. Потом актер сказал, что устал, как и его наследники. Они направились в кинозал.
Примечательно, что с ним не было жены Зепюр Брутян. Она в этот день ездила на съемки в другой город. Но актриса была на связи с мужем. Прилучный показал, как они созванивались в машине.
«Мои», — говорила Брутян.
Она также отметила, что соскучилась. К слову, Павел впервые за несколько месяцев увидел детей. Они отдыхали со своей мамой.
У актера проходят судебные разбирательства с Агатой. О хочет, чтобы наследники выбрали, с кем хотят жить.
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Павел Прилучный с детьми и Зепюр Брутян. Фото: соцсети Павла Прилучного
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