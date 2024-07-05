Девочка с маской Бэтмена уезжает из России после успешных операций

Врачи Санкт-Петербурга успешно завершили первый этап лечения шестилетней Луны Ферннер из США. Маленькая пациентка, известная как «девочка с маской Бэтмена», проходит лечение, чтобы улучшить эстетику лица.

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Было проведено две операции по удалению невуса, недавно медики сняли швы. Семья вскоре вернется в США, но в следующем году они снова приедут в Россию для продолжения лечения в частной клинике. Следующий осмотр запланирован на май 2025 года.

«Нам удалось добиться смыкания век с двух сторон, теперь Луна будет спать с закрытыми глазами, я довольна результатом», — цитирует хирурга Ольгу Филиппову издание dp.ru.

Ранее рассказывалось, что Луна легко перенесла хирургические операции. Почти сразу же после вмешательства она начала заниматься гимнастикой прямо в палате, чему очень была рада мама, с которой она приехала в Россию.