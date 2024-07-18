Челябинцы в аэропорту Турции прождали вылета шесть часов: «Ночь была бессонной»

Челябинцы застряли в аэропорту Турции. Одна из отдыхающих рассказала о том, что группе туристов пришлось ждать в течение шести часов посадки в самолет, а потом еще и вылета.

Путешественница рассказала, что в зале ожидания она провела четыре часа, потом судно долго не выпускали на взлетно-посадочную полосу.

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Перевозчик во время ожидания выделил купон, который предоставлял возможность взять бургер и чай в бистро.

«Ночь была бессонной. Не могли вылететь домой в Челябинск на протяжении шести часов», — цитирует женщину ura.news.

Известно, что такая задержка произошла из-за того, что рейс поздно вылетел из Челябинска в Турцию.

Ранее стало известно о том, что в аэропорту Сочи начались массовые задержки.