Челябинцы в аэропорту Турции прождали вылета шесть часов: «Ночь была бессонной»

Челябинцы застряли в аэропорту Турции. Одна из отдыхающих рассказала о том, что группе туристов пришлось ждать в течение шести часов посадки в самолет, а потом еще и вылета.
Путешественница рассказала, что в зале ожидания она провела четыре часа, потом судно долго не выпускали на взлетно-посадочную полосу.
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Перевозчик во время ожидания выделил купон, который предоставлял возможность взять бургер и чай в бистро.
«Ночь была бессонной. Не могли вылететь домой в Челябинск на протяжении шести часов», — цитирует женщину ura.news.
Известно, что такая задержка произошла из-за того, что рейс поздно вылетел из Челябинска в Турцию.
Ранее стало известно о том, что в аэропорту Сочи начались массовые задержки.
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