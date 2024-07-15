Из-за массовых задержек самолетов в Сочи пассажиры мучаются от жары часами

В последние дни в аэропорту Сочи наблюдаются массовые задержки рейсов. Пассажиры, прибывшие на курорт, вынуждены проводить часы в самолетах, ожидая, пока к трапу подведут автобус, пишет sochi1.ru. Как сообщают путешественники, им приходится ждать вылета и в автобусе, и в самолете. Более того, во время пребывания на борту система кондиционирования отключена, что вызывает дополнительные неудобства.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Задерживаются как внутренние, так и международные рейсы. В аэропорту Сочи объясняют эти проблемы техническими неполадками.

Ранее курортникам, которые собираются отдыхать на этой неделе в Краснодарском крае, рассказали, какой будет погода. Синоптики предупредили о том, что прогнозируются два дня дождей.